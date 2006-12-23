Служащий харьковского горисполкома в реанимации после нападения

21 декабря был избит начальник сектора правовой работы по экономическим, бюджетным и имущественным вопросам исполкома Харьковского городского совета Иван РЫЖКОВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на директора юридического департамента Александра НОВАКА, на И.РЫЖКОВА напали, когда он возвращался с работы, около 22.00, у своего дома.

Неизвестный нанес И.РЫЖКОВУ несколько ударов по голове. Сейчас потерпевший находится в реанимации.

«Нас беспокоят последние события, ситуация требует анализа, расследования и принятия надлежащих мер реагирования со стороны правоохранительных органов», - сказал А.НОВАК.

Как сообщалось, утром, 21 декабря, в Харькове неизвестным было также совершено нападение на начальника управления коммунального хозяйства Виктора КИТАНИНА.