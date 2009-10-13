В Днепропетровске на газовой трубе сработала «адская машина»

Взрыв газовой трубы в центре Днепропетровска по ул. Харьковской, 4, произошел в результате срабатывания взрывного устройства, прикрепленного к трубе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, об этом свидетельствуют данные предварительного расследования.

На место события выезжал прокурор области Михаил КОСЮТА, другие руководители правоохранительных органов.

По данным пресс-службы, следственным управлением УМВД в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по пункту 5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва газовой трубы, который произошел сегодня около 9 часов утра в Днепропетровске, погиб известный днепропетровский бизнесмен Вячеслав Брагинский.

В пресс-службе ОАО «Днепрогаз» сообщили, что причиной взрыва газа стал наезд “КамАЗа” на газопровод низкого давления.