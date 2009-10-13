Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,28 грн./долл., продают – по 8,35 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 12 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,19-8,33 грн./долл., по продаже – в пределах 8,32-8,37 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 12 октября, и сегодня составляет 12,21/12,38 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 12 октября, не изменился и составляет 0,2710/0,2833 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2077-0,281 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,28 грн./долл., продажи – 8,34 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,30 грн./долл., по продаже – в пределах 8,32-8,38 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился с 12 октября, и сегодня составляет 12,23/12,37 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,10-12,28 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 12 октября, повысился на 1% и составляет в среднем 0,2671 грн./рубль, продажи – на 0,2% – 0,2847 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2077-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,25/8,38 грн., евро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,38 грн., евро – 12,00/12,50 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,25/8,35 грн., евро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 13 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,826765, к российскому рублю – 0,27066.