На следующий год прием в вузы будет проходить иначе

Министерство образования и науки Украины разъясняет нововведения следующей вступительной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, об этом на пресс-конференции информировал министр Иван ВАКАРЧУК.

Так, граждане, имеющие право на внеконкурсное вступление, должны сразу подавать в приемную комиссию оригиналы документов.

«Льготники имеют неограниченную возможность вступать в любое высшее учебное заведение, как и в прошлом году. Но когда абитуриент предъявляет документ, подтверждающий право на льготу, он должен подать оригиналы аттестата и сертификата УЦОКО, - сказал И.ВАКАРЧУК. - Таким образом, можно избежать ситуаций, когда лица, имеющие льготы, подавали документы в десятки вузов».

Обязательным становится второй сертификат: по математике или истории Украины. Для зачисления абитуриенту нужные сертификаты УЦОКО по трем предметам. Тестирование будет проходить только на украинском языке. Национальные меньшинства смогут пользоваться словарем терминов.

К нововведениям также относятся:

- при вступлении в вуз учитывается средний балл аттестата (по 12-балльной шкале). К баллам, полученным на ВНО, приплюсовывается средний балл аттестата;

- из списков «льготников» исключены победители Малой академии наук;

- инвалиды 1-й и 2-й групп и дети-инвалиды сдают вступительные экзамены в вуз на основе полного общего среднего образования или проходят ВНО (по их выбору);

- в случае не участия в ВНО по результатам вступительных экзаменов в вуз имеют право вступать: военные Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований; служащие правоохранительных органов спецназначения; служащие Госспецслужбы транспорта; уволенные со службы в год вступления в вуз; военнослужащие, которые служат по контракту (на заочную форму); лица, имеющие заболевание, которое может быть препятствием для прохождения ВНО;

- при вступлении на учебу по образовательно-квалификационному уровню магистра на основе базового высшего образования теперь обязательно следует сдавать экзамен по иностранному языку;

- изменились сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на учебу. Так, ВНО проходит с 1 по 25 июня, 14 июля – обнародование результатов. Прием документов в вуз будет длиться с 15 по 31 июля, вступительные экзамены и конкурсы 23-31 июля. Зачислять в вуз будут с 1 по 31 августа.