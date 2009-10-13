Евро-2012 может поколебать гривню уже сегодня
Ожидается подписание закона
Волатильность обменного курса гривни может вырасти во вторник, когда ожидается подписание спикером Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ закона, обязывающего Национальный банк Украины (НБУ) перечислить 9,8 млрд. грн. на финансирование Евро-2012, а по сути, осуществить денежную эмиссию на указанную сумму.
Об этом говорится в пресс-релизе компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.
«Этот шаг многими на рынке воспринимается как предвестник девальвации гривни», - считает экономист компании Алексей БЛИНОВ.
Что касается торгов в понедельник на валютном межбанке, эксперт отметил, что обменный курс практически не двигался в течение дня. По сообщениям участников торгов, объемы торгов были очень низкими. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками UAH/USD 8,2770-8,3025: гривня потеряла только 0,1% по отношению к доллару.