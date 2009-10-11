Во Львове прошел Марш славы УПА (фото)

Сегодня по центральным улицам Львова прошел Марш «Славы Украинской повстанческой армии», посвященный 67-й годовщине создания УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, участники Марша, одетые в форму времен Второй мировой войны, в сопровождении военного оркестра отправились с площади Таможенной на центральную площадь города – Площадь Рынок. Возле «Криївки» участники марша остановились на привал, где угощались из полевой кухни «Повстанческой кашей».

После привала вояки УПА «пошли в бой» - в городском парке «Ореховая роща» на улице Владимира Великого состоялось театрализованное действо «Повстанцы из прошлого», где был воспроизведен бой отделения УПА против немецкого подразделения.

Организатором акции стало Общество поиска жертв войны «Память» и Центр исследований освободительного движения. Главными участниками Марша стали участники национально-освободительных боев, общественных организаций, члены клубов военно-исторических реконструкций Львовщины.

Сегодня в рамках празднования 67-й годовщины создания УПА во Львове состоится презентация книги «Степан Бандера – практик, теоретик, и мистик националистического движения», - пересмотр телефильма «Бандеровцы» и выступление народной капеллы бандуристов «Ягилка».

Фото УНИАН