В Чернигове задержали заочников, которые торговали наркотиками в вузах

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков УМВД Украины в Черниговской области совместно с отделом борьбы с коррупцией и организованной преступности Управления СБУ задержали группу граждан Беларуси, которые занимались распространением наркотических и психотропных веществ.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, оперативники сначала вышли на 20-летнего парня и 23-летней девушки, которая училась на заочном отделении одного из высших учебных заведений Чернигова. Эти молодые люди торговали метамфетамином, который им поставляли двое белорусов - студентов-заочников этого же вуза. По неофициальной информации, члены этой преступной группы убежали из Беларуси в феврале этого года, где стражи порядка раскрыли и задержали группу торговцев наркотиками. Четырем из них удалось эмигрировать в Украину, при этом двое из них вполне легально учились в Чернигове. В Украине наркотики, как и в Беларуси, этим лицам доставляли из Санкт-Петербурга через Москву.

В день задержания наркоторговцы получили очередную партию метамфетамина. После оперативной закупки и задержания у них изъято около 126 г метамфетамина или 600 доз, что по ценам "черного рынка" составляет около 150 тыс. грн., и автомобиль "Мерседес С-190" стоимостью около 80 тыс. грн.

Следственное управление УМВД в области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление или сбыт наркотических средств), которая предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также в отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.315 (склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), что угрожает лишениям свободы на срок от 5 до 12 лет.