На руках у населения Украины 40 миллиардов долларов

Процентные ставки по кредитам в национальной валюте для национальных предприятий необходимо снизить хотя бы до 12% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказала председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Чтобы стать конкурентоспособными, предприятиям необходимо модернизировать производство, внедрить энергосберегающие технологии. Поэтому кредиты в национальной валюте должны быть доступными для отечественных компаний», - объяснила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что сейчас ставки по кредитам в гривне для предприятий превышают 25% годовых. По ее мнению, такие ресурсы дороги даже для крупных промышленных компаний, не говоря уже о средних и малых.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что Украине сейчас очень важно укрепить финансово-банковскую систему, вернуть доверие к банкам, поскольку без привлечения депозитов населения невозможно предоставить бизнесу долгосрочные кредиты.

«Возобновление кредитования отечественной промышленности будет первым сигналом о стабильности банковской структуры. Это повлечет за собой привлечение депозитов – ресурсы начнут возвращаться в банковскую систему. А на руках у населения сейчас, по оценкам экспертов, более 40 млрд. долл.», - сказала она.