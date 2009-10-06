Ющенко оценил состояние дел в космической отрасли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что у космической отрасли есть все возможности стать локомотивом инновационного развития государства.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил во время встречи с генеральным директором Национального космического агентства Александром ЗИНЧЕНКО.

Во время встречи были даны оценки состояния дел в космической отрасли Украины и обсуждена реализация государственной политики в сфере космической деятельности; международная кооперация в ракетно-космической отрасли.

Отдельно был затронут вопрос социального статуса военнослужащих и специалистов, задействованных на объектах национальной космической инфраструктуры. Глава государства отметил, что государство в кратчайшие сроки должно способствовать решению проблем материального обеспечения этих людей, в первую очередь жильем.

Указом Президента Украины от 10 июня 2005 года №933 развитие космических технологий и их эффективное использование в интересах национальной экономики, науки, обороны и безопасности определены одним из приоритетных заданий органов исполнительной власти.

Президент положительно оценил работу руководства Агентства по сохранению и развитию научно-технического и производственного потенциала космической отрасли, состояние ее реформирования, а также ход осуществления важных международных проектов в ракетно-космической отрасли.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил чрезвычайную важность государственного визита в Украину Президента Бразилии, который планируется до конца нынешнего года. В рамках этого визита значительное внимание будет уделено сотрудничеству двух стран в проекте «Циклон-4». В целом, по словам В.ЮЩЕНКО, актуальным остается вопрос осуществления масштабного комплекса работ по развитию ракетоносителей, ведь это даст возможность Украине усилить свои позиции на рынке пусковых услуг и создаст условия для его развития. В связи с этим Президент указал на необходимость активнее использовать новые перспективы для уверенного развития украинско-бразильского проекта «Циклон-4», интенсификации сотрудничества с Российской Федерацией, США, Канадой, странами ЕС и другими странами-членами космического клуба.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что у космической отрасли есть все возможности стать локомотивом инновационного развития государства и обеспечить устойчивое развитие в условиях глобального экономического кризиса. Поддержка научно-технического потенциала отрасли будет удовлетворять долгосрочные интересы государства в сфере безопасности и обороны, существенно стимулировать развитие фундаментальной и прикладной науки и образования. При этом он подчеркнул, что определенный финансовый ресурс на отрасль в текущем и следующем году дает основания надеяться, что это задание будет успешно выполнено.

На 2009 год предусмотрено 686,3 млн. грн. (бюджет – 267,6 млн. грн., Стабилизационный фонд – 418,7 млн. грн.) и привлекается 292,2 млн. дол. кредитных средств.

Консолидированный бюджет НКАУ на 2010 год составит 817 млн. грн., а с учетом привлеченных кредитных средств - 2 млрд. 817 млн. грн.

Президент подчеркнул, что главная задача Национального космического агентства – обеспечить динамическое развитие отрасли, используя весь возможный набор организационных, политических и рыночных инструментов.