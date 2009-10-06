У Ющенко подсчитали, что ПФ крепко подсел на дотации Кабмина

Анализ формирования бюджета Пенсионного фонда свидетельствует о том, что выполнение плановых показателей доходной части бюджета в январе–сентябре было достигнуто благодаря их коррекции Фондом на протяжении 2009 года, говорится в аналитической записке относительно финансового состояния ПФ, размещенной на официальном сайте Президента Украины.

В январе-августе 2009 г. плановые показатели доходной части Пенсионного фонда выполнены на 100,3%, поступило 108 млрд. 612 млн. грн., в том числе плановые показатели поступлений собственных средств выполнены на 104,6% (поступило 73 млрд. 20 млн. грн.), поступлений из бюджета – на 100% (35 млрд. 549 млн. грн.), средств из фондов социального страхования – на 85,9% (43 млн. грн.).

План по расходам выполнен на 100%, сумма поступлений составила 122 млрд. 561 млн. грн. и превысила величину доходов на 13 млрд. 949 млн. грн., или на 12,8%. Остаток на конец августа составил 824 млн. грн.

Плановый показатель общей суммы доходов уменьшен на 10 млрд. 376 млн. грн. (9%), собственных доходов – на 9 млрд. 790 млн. грн. (12,3%).

Исходя из ранее представленных плановых показателей невыполнение бюджета составляло бы по общей сумме доходов 6,2%, по собственным доходам – 8,3%.

Как сказано в аналитической записке, начиная с марта отмечается тенденция к уменьшению суммы собственных поступлений ПФ по сравнению с прошлым годом. В январе-сентябре сумма собственных поступлений ПФ уменьшилась почти на 1 млрд. 257 млн. грн., что свидетельствует об ошибочности прогнозных оценок Фонда относительно выполнения собственного бюджета до конца 2009 г. без дефицита.

К тому же анализ показывает, что нереальным является рост по сравнению с предыдущим месяцем собственных поступлений бюджета ПФ в ноябре – в 1,6 раза (до 13,3 млрд. грн.) и в декабре – 1,9 раза (до 25,1 млрд. грн.). Ведь для такой динамики необходим рост заработной платы за соответствующие месяцы в 3 раза, тогда как с начала года рост составил только 15,3%.

Наблюдается уменьшение (42 тыс. человек в месяц) численности штатных работников, из фонда оплаты труда которых на 90% формируются собственные поступления фонда.

Выполнение обязательств по пенсионным выплатам стало возможным благодаря получению Фондом займов из госбюджета. С начала года на покрытие дефицита Фонд получил из бюджета ссуды в размере 26,2 млрд. грн., а погасил – 13,6 млрд. грн. На 1 октября 2009 г. его задолженность по кредитам составляет 12,6 млрд. грн.

В январе–августе остаток средств бюджета ПФ на конец отчетного периода уменьшился более чем в 4,4 раза (с 3,5 до 0,8 млрд. грн.). Это носит угрожающий характер ввиду того, что в бюджете Фонда не предусмотрен резерв средств для текущих потребностей (месячная потребность в указанных средствах составляет 13,5 млрд. грн.).

Продолжает расти сумма задолженности по страховым взносам в Фонд. По предварительным данным, сумма недоимки из страховых взносов в ПФ в январе–августе выросла на 49,6% и на 1 сентября составила 3,2 млрд. грн. В 2008 г. недоимка выросла на 54,3% (до 2,1 млрд. грн.).

Задолженность по заработной плате с начала текущего года выросла почти в 1,4 раза, составив 1 млрд. 620 млн. грн. Это около 520 млн. грн. взносов в ПФ.

В связи с этим неэффективной является работа правительства и созданной им Комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим соцвыплатам, а также соответствующих временных комиссий, созданных центральными и местными органами исполнительной власти.

«Таким образом, с начала года продолжает расти зависимость выполнения бюджета Фонда от предоставления правительством займов и дотаций, сумма которых только за 9 месяцев, по сравнению с предыдущим годом, выросла почти на 58%, а сумма непогашенного займа - более чем в 2 раза», - считают в Секретариате Президента. Ситуация осложняется ростом недоимки и задолженности по выплате заработной платы.