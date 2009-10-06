Ющенко издал указ о мероприятиях к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ “О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной трагедии Бабьего Яра”.

Этим указом, текст которого размещен на сайте главы государства, В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины образовать в месячный срок Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра; разработать вместе со Службой безопасности Украины, Киевской городской государственной администрацией, при участии Национальной академии наук Украины, общественных организаций и утвердить план мероприятий к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

В частности, речь идет о проведении траурных мероприятий на территории Государственного историко-мемориального заповедника «Бабий Яр»; учреждение серии изданий, посвященных трагическим событиям; проведение в учебных заведениях, воинских частях, заведениях культуры тематических уроков, лекций, бесед, выставок, экспозиций, других мероприятий, посвященных тем трагическим событиям, увековечение памяти жертв нацистских репрессий в Украине; осуществление научно-поисковой и просветительской работы.

Также Президент распорядился оказывать содействие деятельности общественных организаций в увековечении памяти жертв Холокоста и нацистских репрессий; обеспечить ускорение разработки и утверждения до 1 января 2010 года генерального плана развития Государственного историко-мемориального заповедника «Бабий Яр»; обеспечить финансирование проектных работ и строительства мемориального музея Государственного историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

Глава государства также предложил религиозным организациям провести 29 сентября 2011 года панихиды по жертвам трагедии Бабьего Яра.

КГГА поручено безотлагательно решить вопрос о предоставлении в постоянное пользование Государственному историко-мемориальному заповеднику «Бабий Яр» земельного участка для функционирования и обслуживания заповедника.

Министерству иностранных дел поручено рекомендовать зарубежным дипломатическим учреждениям Украины провести мероприятия к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины глава государства поставил задачу обеспечить организацию тематических радио- и телепередач, широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра.