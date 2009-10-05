Руководитель Госкомтелерадио расскажет об изменениях в ведомстве

Завтра, 6 октября на сайте Телекритики в 12:30 состоится чат-конференция с первым заместителем – исполняющим обязанности председателя Госкомтелерадио Олегом НАЛИВАЙКО на тему:

Среди вопросов, которые будут обсуждаться: почему комитет решил реанимировать идею создания Канала территориальных общин? Будут ли вноситься изменения в программу «Украинская книга»? Какая роль областных ОГТРК во время президентских выборов и другие.

Свои вопросы можно поставить по адресу: letter.tk@gmail.com.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Кабинет министров принял решение о назначении Олега НАЛИВАЙКО исполняющим обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания.

До этого назначения О.НАЛИВАЙКО работал генеральным директором информационного агентства УНИАН.

Должность председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины вакантна с мая 2008 года после того, как парламент освободил от нее Эдуарда ПРУТНИКА.

В июне этого года Кабинет министров Украины внес в ВР проект постановления относительно назначения О.НАЛИВАЙКО председателем Госкомтелерадио.