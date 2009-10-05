Руководитель Госкомтелерадио расскажет об изменениях в ведомстве
Состоится чат-конференция
|Олег Наливайко
Среди вопросов, которые будут обсуждаться: почему комитет решил реанимировать идею создания Канала территориальных общин? Будут ли вноситься изменения в программу «Украинская книга»? Какая роль областных ОГТРК во время президентских выборов и другие.
Свои вопросы можно поставить по адресу: letter.tk@gmail.com.
Как сообщал УНИАН, 9 сентября Кабинет министров принял решение о назначении Олега НАЛИВАЙКО исполняющим обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания.
До этого назначения О.НАЛИВАЙКО работал генеральным директором информационного агентства УНИАН.
Должность председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины вакантна с мая 2008 года после того, как парламент освободил от нее Эдуарда ПРУТНИКА.
В июне этого года Кабинет министров Украины внес в ВР проект постановления относительно назначения О.НАЛИВАЙКО председателем Госкомтелерадио.