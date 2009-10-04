Киселев прекращает работу на телеканале TВi

Главный редактор и ведущий аналитической программы «Наверху» телеканала TВi Евгений КИСЕЛЕВ заявил о том, что он прекращает работу на этом канале и продолжает сотрудничать с телеканалом «Интер», где выступает ведущим еженедельного ток-шоу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналист заявил 4 октября в эфире программы «Наверху».

Е.КИСЕЛЕВ выразил сожаление, что ему не удалось реализовать свой план сотрудничать с обоими телеканалами.

«К превеликому сожалению, жизнь нарушила эти планы», - отметил журналист.

Е.КИСЕЛЕВ сообщил, что на прошедшей неделе один из акционеров телеканала TВi предпринял попытку установить над каналом единоличный контроль «действуя при этом жесткими мерами, в известной мере, силовыми».

«В этой ситуации оставаться работать на канале и своим присутствием в эфире вольно или невольно освещая все эти действия, для меня совершенно неприемлемо. В этой связи я вынужден сообщить, что после долгих и тщательных размышлений я принял решение сложить с себя обязанности главного редактора TВi и ведущего программы «Наверху» и приостановить выход этой программы», - заявил Е.КИСЕЛЕВ.