США предложили создать финансовую «четверку»
21:37, 04 октября 2009Общество
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Великобритания - против
Киев. 4 октября, УНИАН. Американская администрация завершила работу над планом по созданию финансовой G4.
В этот «элитный мировой финансовый клуб» предлагается включить США, Японию, Китай и страны ЕС, входящие в зону евро, передает «Газета.ру».
Задача новой структуры – координировать действия лидирующих финансовых держав в области валютной и монетарной политики.
«Фактически речь идет о создании президиума G20», - заявил представитель британского Министерства финансов.
Великобритания уже высказалась против создания G4, так как страна не является членом зоны евро.
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