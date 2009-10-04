Тимошенко про шахты и Конституционный суд

Решение Конституционного Суда о запрете отчуждения шахт не повлияет негативно на ситуацию в угольной отрасли. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге в Ивано-Франковской области, участвуя в пуске первой очереди дамбы через Быстрицу – Солотвинскую.

«А нам и не нужно их отчуждать. Мы сейчас выполняем антикризисную программу, которая направлена на специальную цену на уголь, на специальную программу создания стратегического запаса угля», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что нынче темпы отрасли не снижаются, и зарплата шахтерам выплачивается.

Как сообщал УНИАН, 1 октября КС признал неконституционным положение постановления Кабинета министров от 2 апреля 2009 года « О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности », которым предусматривалась продажа 99 государственных шахт на аукционах.

Постановлением правительство утвердило перечень угледобывающих предприятий, имущество которых подлежит продаже в 2009 году на открытом аукционе, и решило ряд вопросов, связанных с обеспечением продажи такого имущества.

Как пояснил судья-докладчик по делу Павел ТКАЧУК, в ходе исследования материалов дела суд пришел к выводу, что Кабинет министров превысил свои полномочия по управлению объектами госсобственности. В частности, постановление КМУ, подразумевает отчуждение структурных подразделений угледобывающих предприятий как целостных имущественных комплексов. При этом закрепленная постановлением форма отчуждения не является приватизацией в понимании Закона Украины « О приватизации государственного имущества ».

Кроме того, по словам П.ТКАЧУКА, постановление также предусматривало перечисление средств от реализации имущественных комплексов не в Госбюджет, а в специальный фонд Минуглепрома, что также противоречит действующему законодательству.