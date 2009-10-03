Завтра в Киеве похоронят двух офицеров спецподразделения «Титан»

Завтра в Киеве похоронят двух офицеров: лейтенанта милиции Андрея Брежнева и старшего лейтенанта Владимира Исая со спецподразделения МВД «Титан», погибших во время выполнения своих служебных обязанностей во время перестрелки в супермаркете «4 room».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Киеве, траурная церемония начнется в 10:00 на Харьковской площади неподалеку от станции метро «Бориспольская».

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Киеве на Окружной дороге неизвестные расстреляли владельца мебельного торгового центра «4 room» и его охрану.

Владелец торгового центра умер от огнестрельных ранений в больнице. Двое его охранников - сотрудников спецподразделения МВД «Титан» погибли на месте вооруженного нападения.

Нападающие скрылись на двух автомобилях, один из них впоследствии попал в ДТП и сегодня умер в одной из столичных больниц.

ГУ МВД в Киевской области возбудило по данному факту уголовное дело.

Лицо, совершившее вооруженное нападение, разыскивается.