В вагоне электропоезда Чернигов-Киев произошло короткое замыкание

В 22:37 2 октября на железнодорожной станции Большая Дымерка Броварского района Киевской области, в четвертом вагоне электропоезда «Чернигов – Киев», из-за неисправности произошло короткое замыкание в электросети без дальнейшего возгорания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиры своевременно покинули вагон.

Задержки движения поездов не было. На месте происшествия работала оперативная группа Главного облуправления МЧС.