В вагоне электропоезда Чернигов-Киев произошло короткое замыкание
11:28, 03 октября 2009Общество
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В 22:37 2 октября на железнодорожной станции Большая Дымерка Броварского района Киевской области, в четвертом вагоне электропоезда «Чернигов – Киев», из-за неисправности произошло короткое замыкание в электросети без дальнейшего возгорания.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиры своевременно покинули вагон.
Задержки движения поездов не было. На месте происшествия работала оперативная группа Главного облуправления МЧС.
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