Кабмин: государственный язык в школах - украинский

Кабинет министров Украины постановлением №1033 от 30 сентября утвердил изменения к Положению об общеобразовательном учебном заведении.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, согласно изменениям, в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении языком обучения признается украинский язык.

Наряду с украинским языком в учебно-воспитательном процессе в государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях могут использоваться и изучаться языки национальных меньшинств.

Кроме того, изменения предусматривают, что в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении постоянно должен использоваться украинский язык, а в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении с обучением на языке национального меньшинства наряду с украинским языком - также язык, которым осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении.