Янукович считает указ Президента ”к сожалению, антиконституционным”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает антиконституционным указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о приостановлении действия постановлений правительства о назначении семи заместителей министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на брифинге в Черновцах.

«Я собственной рукой подписывал распоряжение о назначении заместителей министра МВД. Это позиция правительства и требования Конституции», - отметил премьер.

На вопрос корреспондента УНИАН о законности указа Президента о приостановлении действия постановлений о назначении заместителей министра внутренних дел, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что, к сожалению, этот указ следует считать антиконституционным.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада проголосовала за освобождение министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и о назначении на эту должность Василия ЦУШКО.

13 декабря Кабинет министров своими постановлениями назначил семь новых заместителей министра, с одновременным освобождением предыдущих руководителей.

15 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие нескольких постановлений Кабинета Министров о назначении семи заместителей министра внутренних дел.

Кроме этого, В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности указанных постановлений Кабинета Министров Украины”.