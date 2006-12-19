Янукович считает указ Президента ”к сожалению, антиконституционным”
Замминистров МВД он должен назначать сам
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает антиконституционным указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о приостановлении действия постановлений правительства о назначении семи заместителей министра внутренних дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на брифинге в Черновцах.
«Я собственной рукой подписывал распоряжение о назначении заместителей министра МВД. Это позиция правительства и требования Конституции», - отметил премьер.
На вопрос корреспондента УНИАН о законности указа Президента о приостановлении действия постановлений о назначении заместителей министра внутренних дел, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что, к сожалению, этот указ следует считать антиконституционным.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада проголосовала за освобождение министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и о назначении на эту должность Василия ЦУШКО.
13 декабря Кабинет министров своими постановлениями назначил семь новых заместителей министра, с одновременным освобождением предыдущих руководителей.
15 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие нескольких постановлений Кабинета Министров о назначении семи заместителей министра внутренних дел.
Кроме этого, В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности указанных постановлений Кабинета Министров Украины”.