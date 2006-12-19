МЧС: в Чернобыле все спокойно

Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО категорически отрицает возникновение какой-либо чрезвычайной ситуации на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

По ее словам, «в Чернобыле проходят специальные работы по совершенствованию системы укрепления». При этом она добавила, что по соответствующей программе работ, которую контролирует специальная комиссия, с крыши «Укрытия» 4-го энергоблока ЧАЭС снимаются определенные материалы и спускаются вниз на специальные балки.

По информации В.УЛЬЯНЧЕНКО, эта работа началась в соответствии с согласованной программой действий по совершенствованию системы «Укрытия» на ЧАЭС два дня назад.

«Никаких подтверждений этим слухам (о повышении уровня радиации и обрушении конструкции саркофага – УНИАН) мы не имеем», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы призывают граждан не верить слухам, а верить официальной информации.

Об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС Украины Игорь КРОЛЬ, комментируя агентству УНИАН электронные письма, которые распространялись и содержали информацию о якобы частично разрушенной крыше объекта «Укрытие» на ЧАЭС, что, по информации “источников”, привело к якобы выбросу радиоактивной пыли в воздух и повышению радиационного фона.

Такие утверждения И.КРОЛЬ назвал “полной дезинформацией”.

И.КРОЛЬ также заявил, что радиационный фон в Чернобыльской зоне удовлетворяет нормам, и что все соответствующие показатели ежедневно обнародуются на официальном сайте МЧС. Согласно этим данным, сегодня радиационный фон (мР/час.) составляет в Киеве: 0,012; в Киевской области: 0,01-0,017; в г. Чернобыле: 0,029; при норме: 0,08.