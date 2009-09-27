Раскрыта схема конвертации с использованием утерянных паспортов

В Житомире налоговики ликвидировали преступную группировку, которая незаконно конвертировала свыше 10 млн. грн. с использованием утерянных паспортов граждан.

Об этом УНИАН сообщили у ГНА в Житомирской области.

Организаторы конвертационного центра создали преступную схему, куда вошли 8 предприятий Житомира и Киева с признаками фиктивности. Во время незаконных операций 4 злоумышленника регистрировали на утерянные паспорта граждан Украины субъекты хозяйственной деятельности и открывали счета в банках. Налоговики уже установили 10 предприятий, которые заказывали злоумышленникам операции по незаконной конвертации наличности, отмечается в сообщении.

Во время обысков у злоумышленников изъято печати субъектов ведения хозяйства, бухгалтерию, чистые бланки с отпечатками печатей с признаками фиктивности, компьютеры с теневой бухгалтерией и системами управления банковскими счетами фиктивных предприятий и другие доказательства их преступной деятельности.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.