101-летний Оскар Нимейер выписан из реанимации

Бразильский архитектор Оскар Нимейер покинул в субботу отделение интенсивной терапии больницы в Рио-де-Жанейро, говорится в сообщении лечащих врачей архитектора, поступившем в РИА Новости.

Согласно сообщению, 101-летний пациент хорошо перенес срочную операцию по удалению камней в желчном пузыре в минувший четверг. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Нимейер был госпитализирован с жалобами на боли в области живота 23 сентября. О сроках его выписки из больницы не сообщается.

Архитектор Оскар Нимейер - живой классик мировой архитектуры. Работал с Ле Корбюзье, был соавтором проекта здания ООН в Нью-Йорке. В начале 60-х годов XX века вместе с урбанистом Лусиу Коста, отвечавшим за градостроительный проект, Нимейер построил "город будущего" - новую столицу своей страны Бразилиа, впоследствии внесенную в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.