Суд разрешил защищать сквер им. Стуса от застройки

Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением отменил определение Хозяйственного суда Киевской области от 14 апреля этого года, которым общественности фактически запрещались какие-либо действия по демонстрации своей общественно-политической позиции по защите сквера им. Василия Стуса.

Истцом по этому делу в интересах Святошинской общины выступил председатель Святошинской районной организации Украинской народной партии Виктор ТКАЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

„Это определение Хозяйственного суда Киевской области возникло под давлением новых землевладельцев, которые запаниковали после высадки новых деревьев в сквере Стуса при участии народного депутата Ивана ЗАЙЦА, а также действий общественности по защите сквера”, – отметил В.ТКАЧЕНКО.

По его мнению „отмена абсурдных решений судов низшей инстанции судами высшей инстанции свидетельствует, что в нашей стране не все потеряно”.

Как сообщал УНИАН, два года назад киевская общественность инициировала создание сквера имени Василия Стуса на незастроенном участке с зелеными насаждениями, где в 60-70-х годах стоял дом, на втором этаже которого вместе с женой и сыном жил величайший украинский поэт.

В конце февраля этого года появилась информация, что лица, которые с разрешения киевской власти приватизировали этот участок, намерены вырубить реликтовые и более молодые деревья на нем, чтобы построить на этом месте развлекательный комплекс.

10 марта ночью неизвестные срезали более ста деревьев в сквере, среди которых сосны и дубы старше 100 лет.

На защиту сквера выступили активисты Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов и экологической организации «Зелений світ».

14 августа Святошинский районный суд города Киева запретил выполнять строительные работы в сквере имени Василия Стуса по адресу: проспект Победы, 119. Суд удовлетворил иск представителя территориальной общины Святошинского района Киева, наложив арест на земельный участок площадью 1 га по адресу: проспект Победы 119, а также запретил ООО "Компания "ЭТРЕКС" и любым другим лицам сносить зеленые насаждения в сквере, возводить ограждение, проводить проектные работы, возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и другие здания, выполнять подготовительные и строительные работы на указанном участке.