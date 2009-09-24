Суд разрешил защищать сквер им. Стуса от застройки
"В нашей стране не все потеряно"
Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением отменил определение Хозяйственного суда Киевской области от 14 апреля этого года, которым общественности фактически запрещались какие-либо действия по демонстрации своей общественно-политической позиции по защите сквера им. Василия Стуса.
Истцом по этому делу в интересах Святошинской общины выступил председатель Святошинской районной организации Украинской народной партии Виктор ТКАЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.
„Это определение Хозяйственного суда Киевской области возникло под давлением новых землевладельцев, которые запаниковали после высадки новых деревьев в сквере Стуса при участии народного депутата Ивана ЗАЙЦА, а также действий общественности по защите сквера”, – отметил В.ТКАЧЕНКО.
По его мнению „отмена абсурдных решений судов низшей инстанции судами высшей инстанции свидетельствует, что в нашей стране не все потеряно”.
Как сообщал УНИАН, два года назад киевская общественность инициировала создание сквера имени Василия Стуса на незастроенном участке с зелеными насаждениями, где в 60-70-х годах стоял дом, на втором этаже которого вместе с женой и сыном жил величайший украинский поэт.
В конце февраля этого года появилась информация, что лица, которые с разрешения киевской власти приватизировали этот участок, намерены вырубить реликтовые и более молодые деревья на нем, чтобы построить на этом месте развлекательный комплекс.
10 марта ночью неизвестные срезали более ста деревьев в сквере, среди которых сосны и дубы старше 100 лет.
На защиту сквера выступили активисты Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов и экологической организации «Зелений світ».
14 августа Святошинский районный суд города Киева запретил выполнять строительные работы в сквере имени Василия Стуса по адресу: проспект Победы, 119. Суд удовлетворил иск представителя территориальной общины Святошинского района Киева, наложив арест на земельный участок площадью 1 га по адресу: проспект Победы 119, а также запретил ООО "Компания "ЭТРЕКС" и любым другим лицам сносить зеленые насаждения в сквере, возводить ограждение, проводить проектные работы, возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и другие здания, выполнять подготовительные и строительные работы на указанном участке.