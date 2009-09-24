Украина намерена обрести членство в СБ ООН в 2016-2017 годах

Украина подтверждает свое намерение обрести членство в Совете Безопасности ООН в 2016-2017 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал во время выступления на общих дебатах 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Президента Украины, наше государство есть и всегда будет надежным партнером ООН в делах мира и безопасности.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в этом году он одобрил Стратегию международной миротворческой деятельности Украины.

В.ЮЩЕНКО предложил Генасамблеи ООН рассмотреть дополнительные мероприятия по укреплению правовой защиты участников миротворческих операций.