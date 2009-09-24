Украина намерена обрести членство в СБ ООН в 2016-2017 годах
08:42, 24 сентября 2009Общество
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Об этом заявил Ющенко
Украина подтверждает свое намерение обрести членство в Совете Безопасности ООН в 2016-2017 годах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал во время выступления на общих дебатах 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам Президента Украины, наше государство есть и всегда будет надежным партнером ООН в делах мира и безопасности.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что в этом году он одобрил Стратегию международной миротворческой деятельности Украины.
В.ЮЩЕНКО предложил Генасамблеи ООН рассмотреть дополнительные мероприятия по укреплению правовой защиты участников миротворческих операций.
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