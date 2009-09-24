Всемирный банк утвердил крупные займы

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил крупные займы Индии, Венгрии и Латвии.

Согласно распространенному банком сообщению, Нью-Дели получит в общей сложности почти 4,35 млрд. долл., в том числе 2 млрд. долл. – "на финансовую поддержку правительственной программы по мерам стимулирования экономики".

"Данный кредит призван способствовать смягчению воздействия глобального экономического кризиса на индийскую экономику", – подчеркнули в банке.

Цель других индийских проектов (на сумму 2,35 млрд. долл.) – оказать помощь в кредитовании средних и малых частных компаний, строительстве и модернизации линий электропередачи в западных, северных и южных районах страны, улучшении муниципальных систем водопровода и канализации в штате Андхра-Прадеш.

Деньги выделяются в среднем на 30 лет с 5-10-летней отсрочкой платежей по каналам Международной ассоциации развития – дочерней организации ВБ, специализирующейся на предоставлении льготного финансирования наиболее нуждающимся странам.

Будапешту ВБ предоставляет 1 млрд. евро на 8,5 лет. Эти средства должны быть направлены "на поддержку программы финансовой стабильности страны, реформу налогово-бюджетной и пенсионной систем, сдерживание роста цен и предотвращение возникновения дефицита лекарств в сфере здравоохранения".

Латвия получит 200 млн. евро на 10 лет с 5-летней отсрочкой платежей на "обеспечение долгосрочной финансовой стабильности". Кредит, в частности, призван помочь "в проведении структурных реформ, направленных на стабилизацию финансового сектора и повышение его сопротивляемости будущим шокам".