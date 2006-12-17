Референдум крымских коммунистов: 98% против вступления Украины в НАТО

Подведены итоги Всекрымского народного референдума по вступлению Украины в НАТО. Как сообщили УНИАН в "Крымской избирательной комиссии по народному референдуму", в голосовании приняли участие 897054 человек, или 58,21% от числа избирателей автономии.

885387 человек, или 98,70% от принявших участие в голосовании высказались против "политического курса Президента Виктора ЮЩЕНКО", направленного на вступление Украины в НАТО. 9692 человека, или 1,08% от принявших участие в голосовании, высказались за вступление Украины в НАТО. Число бюллетеней, признанных недействительными, составляет 1975 штук.

"Комиссия утвердила результаты Всекрымского народного референдума, состоявшегося во всех городах и районах Автономной Республики Крым", - сообщили организаторы "народного рефрендума".

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в АРК по инициативе крымских коммунистов проходила политическая акция "Всекрымский народный референдум" по вопросу вступления Украины в НАТО. В бюллетени для голосования был включен только один вопрос: "Согласны ли Вы с политическим курсом Президента Виктора ЮЩЕНКО на вступление Украины в НАТО?". Голосование на референдуме проходило в палатках КПУ, на остановках, на рынках и т.д. во всех населенных пунктах автономии.

Представительство Президента Украины в АРК заявило, что политическая акция коммунистов Крыма не имеет ничего общего с референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий.