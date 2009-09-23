Одесский губернатор считает, что ОПЗ сейчас нельзя продавать

Председатель Одесской областной государственной администрации, член Политсовета «Нашей Украины» Николай СЕРДЮК заявляет о невозможности приватизации Одесского припортового завода.

В комментарии сайта RAZOM он привел несколько причин, почему завод пока должен остаться в собственности государства. «Во-первых, приватизация не выгодна с экономической точки зрения, - говорит Н.СЕРДЮК. – Во времена кризиса этот завод продадут за 10-ю часть его стоимости».

«Кто же во времена экономического кризиса продает государственное имущество, которое приносит прибыль? – отметил губернатор. - Во времена кризиса нужно продавать убыточные предприятия. А этот завод только в местный бюджет дает 180 миллионов гривен в год».

Вторая причина, по которой, по словам Н.СЕРДЮКА, нельзя приватизировать предприятие, – социальная: «Сегодня город Южный образован на базе двух предприятий – Одесский припортовый завод и порт «Южный». Если мы сегодня продадим завод, что будет через год, когда новый владелец поставит это предприятие на реконструкцию? Свыше 10 тысяч работников станут безработными. Где они будут искать помощи, - под стенами Кабмина?».

Н.СЕРДЮК сообщил, что благодаря заводу содержатся детские сады, спортивные школы, два баскетбольных клуба, гандбольный клуб. «Из 100 случаев приватизации предприятий за время независимости Украины, в 99 случаях инвестор не выполнил своих обязательств, и в первую очередь – социальных. Государство не сможет влиять на эту ситуацию», - отметил губернатор-«нашеукраинец».

«В данном случае, когда государство является владельцем и эффективно руководит этим предприятием, нет никаких причин, чтобы продавать экономически активный и финансово выгодный завод», - подытожил Н.СЕРДЮК.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие положений постановления Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

Окружной административный суд Киева вынес три постановления о запрещении ФГИУ проводить конкурс по приватизацию ОПЗ: по искам экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ОАО «Азот» (Черкассы) и ОАО «Днепроазот».

22 сентября ФГИУ сообщил, что заявки на участие в конкурсе по приватизацию ОПЗ подали ООО «Азот-сервис (Россия)», ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

22 сентября она вновь отметила, что не позволит сорвать приватизацию Одесского припортового завода. «Почему сегодня такие перипетии вокруг Одесского припортового завода? Могу вам сказать: то, что он рано или поздно будет приватизирован, это однозначно. Проблема в том, как будет приватизирован этот завод», - сказала руководитель правительства. Она отметила, что на сегодняшний день приватизация завода согласована с профсоюзами, коллективом, руководством предприятия и местными властями, установлены жесткие условия приватизации: относительно модернизации предприятия, социальных стандартов, предусмотрена норма, что при нарушении этих условий завод может быть возвращен в государственную собственность без компенсации стоимости, уплаченной за приватизацию.