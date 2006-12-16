Правоохранители назвали главную версию убийства директора ”Озерки”

Милиция, расследующая причины и обстоятельства убийства председателя правления ОАО "Днепропетровский центральный рынок" ("Озерка") Владимира ВОРОБЬЕВА, считает главной версией бизнес-интересы.

Об этом УНИАН сообщил один из руководителей милиции Днепропетровской области.

Собеседник агентства не конкретизировал все версии убийства В.ВОРОБЬЕВА, но отметил: "С бизнесом связано. И только. Это - центровая, главная версия (следствия)".

Как сообщал УНИАН, сегодня в 1.02 ночи в дежурную часть милиции по линии «02» поступило сообщение, что возле кинотеатра «Салют» в Октябрьском районе Днепропетровска раздаются выстрелы. На месте преступления милиция установила, что на автостоянке возле кинотеатра двое неизвестных из огнестрельного оружия нанесли многочисленные огнестрельные ранения В.ВОРОБЬЕВУ (1966 г. р.). От полученных ран он умер на месте.

Огнестрельное ранение правой ноги получила спутница погибшего, которая госпитализирована в областную больницу имени Мечникова.

В.ВОРОБЬЕВ являлся гражданином России, жил в Днепропетровске.

Справка УНИАН. 30 октября с.г. была осуществлена попытка силового захвата рынка "Озерка". По факту вооруженного нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Кроме того, суд Индустриального района г. Днепропетровска дал санкцию на арест зачинщиков захвата рынка. Их действия квалифицированы как создание организованной преступной группировки.

Исходя из первых показаний, которые дали подозреваемые, за последними событиями вокруг «Озерки» стоит российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН и один из бывших директоров рынка, который сейчас тоже является гражданином России.

В настоящий момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству.

По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять М.КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.

20 ноября М.КУРОЧКИН был задержан в аэропорту “Борисполь”. Накануне он сообщил телеканалу НТН, что прилетит в Киев по просьбе В.ВОРОБЬЕВА и украинского предпринимателя Геннадия КОРБАНА для разрешения конфликта вокруг рынка «Озерка».