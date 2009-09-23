Межбанк открылся ростом доллара и евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,5025/8,5375 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту поднялись – 0,2830/47, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,5630/12,6160. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4795/97 (вторник - 1,4780/82).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.