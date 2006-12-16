На месте убийства директора ”Озерки” милиция обнаружила 20 гильз

Сегодня в Днепропетровской области в связи с убийством руководителя ОАО «Днепропетровский центральный рынок» («Озерка») Владимира ВОРОБЬЕВА введен оперативный план «Сирена».

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

По информации ЦОС, сегодня в 1.02 ночи в дежурную часть милиции по линии «02» поступило сообщение от граждан, что возле кинотеатра «Салют» по улице Набережная Победы, 128 в Октябрьском районе Днепропетровска раздаются выстрелы.

На месте происшествия милиция установила, что на территории автостоянки возле кинотеатра двое неизвестных из огнестрельного оружия нанесли многочисленные огнестрельные ранения В.ВОРОБЬЕВУ (1966 г. р.) председателю правления ОАО «Днепропетровский центральный рынок». В.ВОРОБЬЕВ от полученных ран умер на месте.

Огнестрельное ранение правой ноги получила спутница погибшего (1982 г. р.), которая госпитализирована в областную больницу им.Мечникова.

На месте преступления обнаружены следы крови, изъято 20 гильз калибра 9 мм и 4 пули.

В.ВОРОБЬЕВ являлся гражданином России, жил в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, прокуратура Октябрьского района г. Днепропетровска по факту убийства возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). На месте преступления проводится повторный осмотр. Следствие ведет прокуратура Октябрьского района Днепропетровска. Ход следствия контролирует прокуратура Днепропетровской области.