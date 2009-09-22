Трем израильским полицейским вручены отличия МВД Украины

Трем израильским полицейским, которые приехали в город Умань Черкасской области помогать украинским коллегам охранять общественный порядок во время празднования иудейского нового года (Рош-га-Шана), вручены отличия Министерства внутренних дел Украины «За содействие органам внутренних дел».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, отличия вручил израильским полицейским начальник Главного управления МВД Украины в Черкасской области Николай ЛУШПИЕНКО.

Трое израильских полицейских - официальный представитель полиции Израиля в странах СНГ и Балтии подполковник Андрей КУТУЗОВ, следователь главного управления города Иерусалим Илья ЖАРКОВ, боец специального подразделения центрального округа полиции Израиля капитан Алексей КУКАН - проводили совместное патрулирование с нашими милиционерами, регулировали право-гражданские отношения между паломниками-хасидами и жителями Умани, оказывали консультативно-правовую помощь.

В этом году в Умань к могиле цадика Нахмана прибыли более 20 тысяч хасидов-паломников из 20 стран мира: США, Израиля, Франции, Великоритании, Канады, Аргентины, Египта, Чили. Большая ответственность лежала в это время на черкасских правоохранителях - нужно было обеспечить охрану общественного порядка во время паломничества, учитывая всю специфичность религии гостей, не допустить нарушения законности и правопорядка как со стороны хасидов-паломников, так и местных жителей, регулировать конфликты, возникающие на бытовой почве.

Теперь паломничество брацлавских хасидов к могиле духовного лидера цадика Нахмана заканчивается, паломники встретили свой новый 5570-й год по иудейскому календарю, и многие из них уже уезжают домой.

Высоко оценил работу черкасских стражей порядка и официальный представитель полиции Израиля в странах СНГ и Балтии А.КУТУЗОВ.

“Во время совместной работы мы наблюдали за тем, как работают украинские милиционеры, и должны сказать – работают они профессионально, искусно и толерантно. Мы хорошо знаем, как это - работать по охране общественного порядка с хасидами, ведь делаем эту работу постоянно в Израиле”, - отметил представитель израильской полиции.