В Украине на 1 рабочее место претендует 8 человек

В Украине на одно рабочее мест претендует 8 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года количество безработных украинцев, которые стояли на учете в Государственной службе занятости, уменьшилось на 37% – до 584,4 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 сентября т.г. потребность предприятий в работниках на замещение свободных должностей составляла 72,8 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).