Могилевской, Билык и Табачнику дали премию имени Шарикова

В этом году впервые за все время существования фестивалей «Червона Рута» судейский совет и музыкальные эксперты присудили антинаграды фестиваля «Червона Рута» - премии имени Шарикова.

Как передает корреспондент УНИАН, в номинации "музыка и карьера" худшим стал Ян ТАБАЧНИК. За "историческое открытие" наградили Наталию МОГИЛЕВСКУЮ, которая заявила, что в Киеве никогда на украинском языке не говорили. За "стойкость и мужество" премию получила Ирина БИЛЫК, которая сейчас не скрывает, что не может петь для украинцев на украинском языке, отмечалось на фестивале.

На первой «Червоной Руте» в 1989 году, которая принесла упомянутым певицам популярность и признание, обе пели по-украински, а теперь исполняют свои песни исключительно на русском языке.