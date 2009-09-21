В Крыму объявили штормовое предупреждение
10:14, 21 сентября 2009Общество
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Ветер со скоростью до 15-20 м/с
В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, 21 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер со скоростью до 15-20 м/с, температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла, днем - 18-20 тепла. Местами по Крыму ожидаются дожди и грозы.
Также с 20 по 24 сентября в 2009 г. в лесах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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