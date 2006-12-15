Приднепровская железная дорога отменяет 6 поездов в новогоднюю ночь

Приднепровская железная дорога отменяет шесть поездов в ночь с 31 декабря 2006 на 1 января 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, отеняются поезда №63/64 „Днепропетровск – Одесса”, №127/128, №167/168 „Днепропетровск - Киев”, №316/315 „Запорожье, Кривой Рог – Киев”, №90 „Симферополь-Днепропетровск”, №652/651 „Днепропетровск Южный – Бердянск”.

По информации пресс-центра, отмена данных поездов связана с минимальной продажей (практика последних лет) билетов на эти направления в новогоднюю ночь, а также в нечетные дни подряд, что связано с графиками.