Кабмин обвиняет Нацбанк в собственной импотенции?

Кто отвечает за прочность денег, валютный курс, процентные и кредитные ставки – НБУ или правительство? Что значит конституционная норма: функция Нацбанка – обеспечивать стабильность денежной единицы?.. В последнее время опять появились активные попытки навязать обществу мысль, что за денежно-кредитную политику у нас в стране отвечает исключительно Национальный банк. Попробую в который раз объяснить, почему за денежно-кредитную политику, то есть политику относительно курса гривни к иностранным валютам, инфляции, процентным ставкам и кредитам, в любой стране несут общую ответственность и правительство, и центробанк.

Конституционная стабильность денег Начну с ошибочного мнения, распространенного не только в среде рядовых граждан, далеких от экономической теории, но и даже среди людей, которые по образованию и должностями должны были бы понимать конституционную норму: основная функция Национального банка Украины – обеспечение стабильности денежной единицы Украины. Достаточно много людей искренне убеждены, что под стабильностью денежной единицы следует понимать курсовую стабильность. В действительности это совсем не так, или почти не так.

Зададим себе несколько вопросов. Во-первых, считаем ли мы дестабилизацией лишь значительное падение курса гривни к другим валютам? Может, так же дестабилизацией следует считать и ее существенное укрепление? Во-вторых, будем ли мы оценивать как дестабилизацию, например, одновременное укрепление национальной валюты относительно одной валюты и обесценивание ее относительно другой? И в-третьих, в какой мере центральный банк может влиять на курс гривни к иностранным валютам и в чем должно заключаться содержание его курсовой политики?

Приведу несколько примеров. В Украине в силу сырьевой структуры экспорта расчеты проводятся в долларах США, потому именно доллар является основной расчетной иностранной валютой. В то же время определенная часть расчетов по внешнеторговым контрактам проводится у нас в евро, а еще какая-то – не очень значительная часть – в рублях и других валютах.

Сейчас правительство и Федеральная резервная система США осуществляют активную поддержку американской экономики и в очень больших размерах печатают для этого доллары. Представим, что у нас сохраняется соотношение курса гривни к доллару восемь к одному, а денежно-кредитная политика украинского правительства и Национального банка при этом грамотная и ответственная (это почти фантастика). ФРС выпускает так много долларов (это вполне реально), что американская валюта начинает стремительно обесцениваться. Начнут расти цены, выраженные в долларах, не только в самих Соединенных Штатах, но и в других странах мира, курс доллара будет падать относительно евро и других валют. Что в этом случае должен делать Национальный банк Украины и может ли он повлиять на курс доллара относительно других валют? Понятно, что нет. В этом случае может происходить одновременное укрепление гривни к доллару и обесценивание ее, например, относительно евро и рубля. Такая же ситуация может возникнуть и вокруг евро в случае его избыточного выпуска. Тогда будет происходить значительное укрепление доллара, а евро начнет падать.

Кстати, такие существенные колебания мы наблюдаем довольно часто. Поскольку основной расчетной иностранной валютой у нас является доллар, Национальный банк много лет подряд проводил политику так называемого валютного якоря, сохраняя стабильное соотношение гривня–долар. При этом из-за постоянных колебаний курса доллара к евро гривня, оставаясь стабильной относительно доллара, претерпевала значительные изменения относительно евро – то укреплялась, то обесценивалась.

То есть, как видим, дестабилизация курса гривни относительно других валют может происходить вне возможностей влияния со стороны Национального банка.

Что может Нацбанк

В чем же тогда, заключается смысл конституционного требования относительно сохранения стабильности национальной валюты?

В действительности, речь идет о сохранении ценовой стабильности, недопущении значительного роста индекса потребительских цен, то есть инфляции. Практически все граждане и предприятия страны осуществляют расчеты за товары и услуги в гривне, потому они объективно заинтересованы в том, чтобы не росли цены, выраженные в гривнях. Следовательно, сохранение ценовой, то есть покупательной, стабильности национальной валюты и является главным заданием Нацбанка. Как, кстати, и любого центрального банка.

И чем меньший уровень инфляции и чем больше на внутреннем рынке товаров украинского производства, тем меньше граждан будет интересовать курс гривни к иностранным валютам. Недаром в Соединенных Штатах и странах объединенной Европы кризис не так ощутимо ударил по карманам, как в Украине. Это не только потому, что падение экономики там не такое значительное, как у нас, но и потому, что все расчеты и кредитные и депозитные операции осуществляются в национальных валютах. Поэтому вопросы курса заботят и интересуют преимущественно бизнесменов, которые ведут внешнеторговые операции с другими странами и боятся конкуренции с иностранными товарами на внутреннем рынке.

Но если обеспечение ценовой стабильности является основной функцией Национального банка, то может ли он самостоятельно влиять на это?

В действительности, нет. Главным механизмом, с помощью которого Нацбанк может обеспечивать ценовую стабильность гривни, является контроль за количеством денег в обращении. Понятно, что чем больше их в экономике при неизменном объеме товаров, тем больше рисков, что возникнет так называемая инфляция спроса. Иначе говоря, чем больше тех, кто имеет деньги и желает купить товары, тем больший риск, что эти товары исчезнут из продажи или их цена вырастет и платежеспособный спрос и предложение сбалансируются.

У Национального банка есть определенный набор инструментов, с помощью которых он регулирует количество денег в обращении. Он может как увеличить, так и уменьшить объемы рефинансирования банков, устанавливать к ним определенные резервные требования, таким образом ограничивая их возможности предоставлять новые кредиты. Нацбанк также может покупать и продавать на вторичном рынке ценные бумаги правительства, таким образом увеличивая или уменьшая количество денег в обращении. Кроме того, может эмитировать или изымать из обращения гривню, покупая или продавая иностранную валюту.

Чего не может Нацбанк

В то же время нетрудно убедиться, что действия правительства, при всех стараниях Нацбанка, могут иметь немалое влияние на ценовую стабильность гривни. Более того, инструментарий влияния Кабмина на ценовую стабильность намного больший, чем у центрального банка. Например, если правительство проводит популистскую политику и повышает социальные выплаты и зарплату бюджетникам без соответствующего роста производительности труда и содействия увеличению объема товаров, то повышается платежеспособный спрос и возникает риск того, что предложение товаров при стабильных ценах будет недостаточным, а отсюда – возможна инфляция спроса.

Можем привести еще несколько примеров.

В некоторые периоды цена на те или другие товары изменяется. Для этого могут быть объективные причины, например сезонный рост или падение цен на овощи и фрукты или неурожай сахарной свеклы... Тогда правительство может из резервов продать определенные объемы сахара, сохраняя ценовую стабильность на этот продукт.

Но есть и примеры субъективного влияния на цены. Так, например, в результате неэффективной деятельности правительства и Антимонопольного комитета нефтетрейдеры уже много лет кряду прибегают к тайным картельным сговорам и одновременно повышают цены на нефтепродукты, тем самым влияя на уровень инфляции потребительских цен. И такие сговоры - не только на рынке нефтепродуктов.

Но кроме инфляции спроса, бывает еще так называемая инфляция расходов. Если, например, правительство повышает акцизы на те ж таки нефтепродукты, то продавцы вынуждены закладывать расходы на их оплату в конечную цену. То же можем сказать об акцизах на алкогольные и табачные изделия. Хотя не всегда цены растут прямо пропорционально увеличению акцизных ставок. Продавцы продукции в борьбе за клиента нередко вынуждены уступать собственные прибыли, поднимая цены в меньшей мере, чем их дополнительные расходы на уплату повышенных акцизов.

Примером инфляции расходов тоже может быть рост цен на сельскохозяйственную продукцию в результате установления каких-то дополнительных требований по ее проверке или подорожания горючего.

Кроме того, есть товары и услуги, цены на которые регулируются правительством и местными органами власти, например, тарифы на коммунальные услуги, транспорт, некоторые виды пищевых продуктов и тому подобное. И от того, насколько правильно их пересматривают, тоже зависит общий уровень инфляции.

Правительство также может влиять на цены путем открытия границ для иностранной продукции или наоборот – устанавливая дополнительные тарифные и нетарифные ограничения на ее ввоз в Украину. Открывая границы для иностранных товаров, правительство, с одной стороны, способствует повышению конкуренции, а следовательно, и уменьшению цен на товары, но тем самым может сделать продукцию национальных товаропроизводителей неконкурентоспособной. Кроме того, таким образом влияет на состояние торгового баланса, а значит – на курс гривни к иностранным валютам.

Волюнтаризм и валютный курс Кстати, относительно влияния правительства на курс гривни. Чиновники Кабмина постоянно пытаются убедить нас, что за курс гривни отвечает Нацбанк, а они никоим образом повлиять на это не могут. И вообще, мол, оснований для дальнейшего обесценивания курса гривни нет.

Действительно ли это так?

Как известно, курс гривни формируется прежде всего в соответствии с состоянием торгового и платежного баланса. Если баланс отрицательный, то есть количество иностранной валюты, которое перечисляется из Украины больше, чем то, что поступает к нам, – возникает дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты. Невзирая на то, что курс гривни обесценился более чем на 75 процентов относительно августа прошлого года, мы имеем отрицательное торговое сальдо. И хотя оно в разы меньше, чем это было в прошлом году, но остается негативным, что, в свою очередь, является фундаментальным основанием для дальнейшего обесценивания курса гривни, невзирая на все мантры правительства об отсутствии оснований для этого.

Каковы же причины того, что на протяжении последних шести лет страна имеет отрицательное торговое сальдо, то есть мы потребляем иностранных товаров больше, чем продаем собственных? Вина за это лежит преимущественно не на Национальном банке, а именно на правительстве, хотя и безграмотная политика НБУ этому тоже весьма способствовала.

Украинское правительство все эти годы мало что делало для повышения конкурентоспособности национальных товаропроизводителей – не обеспечило благоприятных условий для производства продукции в Украине как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Более того, имеем множество примеров того, как правительство мешало наращивать экспорт, например зерновых, и в то же время способствовало контрабандному импорту мясной продукции, тем самым уничтожая национальных производителей и взрывая торговый баланс. Уже не говорю об уникальных газовых соглашениях от госпожи Тимошенко, в результате которых мы получили не только огромные убытки Нафтогаза, а еще и дополнительные расходы на импорт, при значительно меньших денежных доходах от экспорта транзитных услуг.

Но кроме торгового баланса, есть еще показатели финансового перетекания иностранной валюты. Если страна создала благоприятные условия для ведения бизнеса, то в эту страну стабильно идут иностранные инвестиции, валюта. Позитивным примером этого может служить Китай.

А насколько у нас благоприятные условия, хорошо известно не только в Украине, но и далеко за ее границами – иностранные инвесторы по этому поводу уже легенды писать могут. Тотальная коррупция, чиновничий и судебный беспредел, постоянное изменение правил налогового законодательства - вот главные факторы ведения бизнеса в Украине. Недаром Украина стабильно занимает одно из первых с конца мест во всех рейтингах оценки условий ведения бизнеса. То есть рассчитывать на значительные иностранные инвестиции с такой политикой как правительства, так и всей системы государственной власти у Украины, вряд ли стоит.

Наглядным примером негативного влияния правительства на курс гривни, может служить история с механизмом рекапитализации банков. Практически все деньги по вкладам, которые были возвращены вкладчикам – физическим лицам банков “Родовід”, “Киев” и “Укргазбанк”, сразу пошли на покупку иностранной валюты, что не только создало дополнительный спрос на нее, а еще и спровоцировало дополнительные негативные ожидания.

Если вообще говорить об ожиданиях, то, по-видимому, в каждом глухом селе знают, что правительство проводит безграмотную бюджетную политику и вынуждает Нацбанк печатать ничем не обеспеченные бумажки для затыкания бюджетных дыр, потому надеяться на стабильность гривни, в том числе курсовую, не приходится.

Кто делает ставку

Непрофессиональная бюджетная политика негативно влияет и на процентную и кредитную политику.

Так Национальный банк обвиняют в том, что он не дает дешевого рефинансирования банкам. Хотя в условиях резкого падения покупательной способности и кредитоспособности со стороны юридических и физических лиц, очень мало тех, кому можно дать кредит в полной уверенности, что его вернут.

Банки, имея даже без дополнительного рефинансирования со стороны НБУ избыточную ликвидность, не готовы никого кредитовать. То есть любое дешевое рефинансирование банков неминуемо отразится не на объемах кредитования товаропроизводителей, а на валютном рынке, провоцируя новые курсовые скачки. Именно правительство грамотной бюджетной политикой должно было сформировать платежеспособный инвестиционный спрос, под который целесообразно было проводить рефинансирование банков с последующим кредитованием предприятий, на которых размещены правительственные заказы. К сожалению, ничего такого до сих пор правительство так и смогло предложить.

Более того, своим избыточным бюджетным дефицитом и выходом на рынок внутренних заимствований со ставкой доходности по ОВГЗ на уровне 23–28% годовых Кабмин никоим образом не стимулирует банки, чтобы они кредитовали производителей. Банкам значительно выгоднее вкладывать деньги в ценные бумаги правительства, чем кредитовать предприятия, которые не смогут потянуть такие высокие процентные ставки. То есть привлекая средства под заоблачные проценты, правительство, с одной стороны, демонстрирует свои проблемы с нехваткой средств, с другой – устанавливает уровень процентных ставок для депозитов и кредитов, на которые должны ориентироваться все вкладчики, заемщики и банки.

При такой бюджетной политике обвинения правительства в адрес Нацбанка относительно отсутствия доступных кредитов демонстрирует фатальную для страны экономическую безграмотность правительственных чиновников.

...Следовательно, денежно-кредитная политика является одной из главных составляющих частей общей экономической политики правительства. И Кабинет министров, и Национальный банк имеют определенный инструментарий, с помощью которого могут влиять на каждое из направлений денежно-кредитной политики. Только их общая грамотная политика может обеспечить стабильность национальной валюты, содействовать развитию экономики и повышению благосостояния граждан.

К сожалению, и нынешнее руководство Нацбанка, и нынешнее руководство правительства на протяжении последних почти двух лет продемонстрировали лишь то, что они ни морально, ни интеллектуально не способны проводить политику развития экономики страны. Без замены как первых, так и вторых, экономика будет котиться в бездну, пускай и под яркие и талантливые – с актерской точки зрения – спичи нашего премьера.

Борис Кушнирук