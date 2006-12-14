Президент уполномочил Азарова подписать кредитное соглашение с ЕБРР

Президент Украины распоряжением № 398/2006-рп от 14 декабря т.г. уполномочил первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА подписать кредитное соглашение относительно третьего проекта «Ремонт автомобильной дороги Киев – Чоп» между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

Документ обнародован на официальном сайте Главы государства.

Как сообщал УНИАН, во время переговоров 16-19 ноября 2006 года в г. Лондон (Великобритания) между представителями ЕБРР и официальной делегацией Украины было принято решение предоставить Украине 200 млн. евро для реализации третьего этапа ремонта автодороги Киев-Чоп. Кредит предоставляется на 15 лет с льготным периодом 3,5 года.

По мнению директора ЕБРР в Украине Камена ЗАХАРИЕВА, ожидается, что в середине декабря т.г. состоится подписание договора о предоставлении Украине кредита в 200 млн. евро для реализации третьего этапа ремонта автодороги Киев-Чоп.

Справка УНИАН. Автомобильная дорога М-06 «Киев-Чоп» является продолжением критских международных транспортных коридоров №3 и №5.

В 2002 году во исполнение «Программы создания и функционирования национальной сети международных транспортных коридоров в Украине» Укравтодором совместно с Европейским банком реконструкции и развития были начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Киев».

Победителем тендера на выполнение работ первого этапа ремонта автодороги на участке Чоп - Стрый стало СП «Гранит – АЧМ» (Республика Македония, Болгария). Стоимость проекта составляла 100 млн. евро, из которых: 75 млн. предоставлялись ЕБРР, 1,5 млн. - техническая помощь ТАСІS и 23,5 - средства Государственного бюджета.

Реализация первого проекта позволила существенно повысить уровень безопасности и условия движения автотранспорта на участке протяжностью 210 км и участке дороги между М-06 и словацкой границей.

28 февраля 2005 года было подписано кредитное соглашение между Украиной и ЕБРР на выполнение второго этапа капитального ремонта 180,5 км автодороги М-06 «Киев-Чоп» на участке Стрый - Броды. Победителями тендера на выполнение контрактов по второму проекту стали компании «Гранит» (Республика Македония) и «Онур» (Турция). Общая стоимость второго проекта составляет 137,3 млн. евро, из которых 100 млн. предоставляются ЕБРР, а 37,3 млн. - из Государственного бюджета. Работы планируется завершить в 2007 году.

Завершение капитального ремонта автодороги М-06 «Киев» будет осуществлено соответственно реализацией третьего проекта Европейского банка реконструкции и развития. Ориентировочная стоимость проекта составляет 400 млн. евро. По информации «Укравтодора», выполнение работ по 3-му этапу проекта планируется осуществить в 2007-2010 годах.