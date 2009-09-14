В Ялте состоится международный турнир телохранителей

С 20 по 23 сентября в Ялте состоится международный турнир «Телохранитель».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ялтинского горсовета, в соревнованиях примут участие более 20 команд из Украины, ближнего и дальнего зарубежья.

«Это одиннадцатый по счету турнир, два первых проходили в Киеве, последние девять лет турнир проводится в Ялте», – сообщили в городской мэрии.

Ожидается, что в нынешних соревнованиях покажут мастерство 24 команды, из них 13 – украинские, уточнили в пресс-службе.

Впервые в турнире будет участвовать женская команда под названием «Солянка». «В ее составе – девушки из России, Украины, Беларуси», – отметили в мэрии.

Команды телохранителей будут преодолевать полосы препятствий на автомобиле, искать взрывные устройства в машинах, посоревнуются в стрельбе, приемах защиты во время пешего сопровождения VIP-лиц, оказании медицинской помощи охраняемому.