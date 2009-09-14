«Мерседес» спикера ВР Крыма покалечил четырех россиян

"Мерседес-Бенц", который обслуживает спикера Верховной рады Крыма Анатолия Гриценко, стал причиной аварии, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает "ТСН"

По сообщению ГУ Министерства внутренних дел в Крыму, ДТП произошло 12 сентября в 17:20 на трассе Симферополь – Феодосия – Керчь в районе села Тополивка Билогирского района автономии.

Столкнулись автомобили "Хонда Фит" и "Мерседес", который следовал из Феодосии в Симферополь.

"Мерседес" закреплен для обслуживания председателя ВР Крыма и находится на учете в Государственном управлении делами Президента Украины.

В итоге ДТП водитель и три пассажира "Хонды", граждане России, были доставлены в Билогирскую районную больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

"В ходе осмотра установлено, что виновником аварии является водитель "Мерседеса", который выехал на полосу встречного движения", - отметили в милиции.