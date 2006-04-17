В Крыму в ДТП погибли четверо

В воскресенье о 12.30 в Крыму близ Бахчисарая на автодороге Харьков-Севастополь из-за нарушения правил дорожного движения столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека и еще четверо с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в АРК.

Всего за сутки в Украине зарегистрировано 140 ДТП, в которых погибло 24 человека и 163 - травмированы.