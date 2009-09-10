Межобластной конвертационный центр «отмыл» 2,5 миллиарда

Буковинские и одесские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 2,5 млрд. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черновицкой области, во время проверки одной из строительных фирм Буковины были обнаружены несоответствия в финансовой отчетности, которые вывели налоговиков на несколько предприятий-контрагентов с явными признаками фиктивности.

В результате последующего совместного оперативного расследования налоговиков Черновицкой и Одесской областей был выявлен конвертационный центр, через который в 2008-2009 годах было переведено в наличность 2,5 млрд. грн.

В состав преступной группы входили отделения одного из банков в Днепропетровске, транзитные предприятия с признаками фиктивности в Киевской, Львовской и Одесской областях, разветвленная сеть субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц, на которых открывались расчетные счета. Также в этой цепочке были задействованы обычные граждане, которые за определенное вознаграждение исполняли обязанности курьеров.

Пытаясь придать легальный вид деятельности фиктивных фирм, организаторы центра ввели безналичные взаиморасчеты с использованием ценных бумаг, которые эмитировались под искусственно созданную задолженность. При таких условиях отследить и идентифицировать финансовые потоки контролирующим органам было почти невозможно. Лишь по одному из счетов предприятий, зарегистрированных на территории Одессы, налоговики зафиксировали обращение средств в сумме более 0,5 млрд. грн.

Во время обыска было изъято валютных средств на 22,5 тысячи в гривневом эквиваленте и ценных бумаг на сумму более 31 млн. грн., эмитированных рядом предприятий с признаками фиктивности.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия и устанавливаются контрагенты и субъекты хозяйственной деятельности разных форм собственности, которые на протяжении 2008-2009 годов пользовались услугами конвертационного центра.

По данному факту в отношении пяти участники центра возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 4 Уголовного кодекса Украины.