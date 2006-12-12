Депутат-социалист: Тимошенко устраивает цирк в Киевсовете

Народный депутат, член фракции Социалистической партии Украины Николай ДАНИЛИН расценивает сегодняшние события в Киевсовете как очередной этап становления киевской власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом Н.ДАНИЛИН сказал, комментируя журналистам сегодняшние события в Киевсовете.

«Уже в ближайшее время в Киевсовете ситуация нормализуется», - сказал депутат отметив при этом: «а то, что сегодня происходит, является очередным этапом становления Киевсовета»,

Комментируя приход на заседание Киевсовета лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и депутатов парламентской фракции БЮТ, Н.ДАНИЛИН отметил «поскольку в Верховной Раде цирк уже устроить нельзя, то Юлия ТИМОШЕНКО привела свою фракцию в Киевсовет, чтобы устроить цирк здесь».

Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания сессии Киевсовета народные депутаты из парламентских фракций «Наша Украина» и БЮТ прорвались сквозь охрану и заняли места за спиной председательствующих на сессии Киевсовета мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО. Они требовали заслушать доклад прокурора Киева о расследовании уголовных дел относительно избиения оппозиционных депутатов Киевсовета.

После выступления в Киевсовете лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, во время чего она произнесла 5 требований депутатов межфракционного депутатского объединения “Демократический Киев” к власти столицы, представитель прокуратуры, присутствующий в зале Киевсовета, отметил, что прокурор сейчас по уважительным причинам не может прийти в сессионный зал.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытался дальше проводить пленарное заседание сессии. Он предоставил слово председателю фракции БЮТ в Киевсовете Татьяне МЕЛИХОВОЙ для выступления по поводу подготовленного от объединения «Демократический Киев» проекта решения Киевсовета относительно снижения тарифов в Киеве. В то же время оппозиционные депутаты продолжали блокировать трибуну и пытались попасть в президиум. В результате, после того как они прорвались через охрану, председательствующие объявили перерыв в заседании.