Любит или не любит Ратушняк евреев - определит экспертиза

В уголовном деле, возбужденном в отношении мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА из-за инцидента с активисткой общественной инициативы «Фронт перемен», назначены две экспертизы: судебно-медицинская и лингвистическую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил прокурор Закарпатской области Юрий БЕНЦА. Он принимает участие в 14-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров, которая проходит в столице с 6 по 10 сентября.

В свою очередь, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО дал понять, что лингвистическая экспертиза должна установить, содержатся ли в высказываниях С.РАТУШНЯКА в адрес лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА элементы антисемитизма.

«Назначены экспертизы. Получим их (результаты – УНИАН) и тогда будем двигаться дальше в уголовном деле в зависимости от заключений, которые дадут нам экспертизы», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Фронта перемен», 6 августа в Ужгороде С.РАТУШНЯК совершил нападение на 21-летнюю активистку общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Кроме того, мэр Ужгорода назвал лидера «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮКА «обнаглевшим еврейчиком», который путает выборы Президента Украины с выборами в «сельсовет Израиля», чем породил острую критику со стороны еврейской общины Украины.

Прокуратура Закарпатской области возбудила в отношении С.РАТУШНЯКА дело по трем статьям Уголовного кодекса: 296 (хулиганство), 365 (превышение власти или служебных полномочий) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).