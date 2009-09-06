Главы сельсоветов: нами интересуются только прокуратура и милиция

Сельские председатели убеждены, что все инициативы премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО об улучшении деятельности местного самоуправления будут реализованы.

Об этом они заявили сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя результаты Всеукраинского совещания по вопросам разработки новых подходов к формированию взаимоотношений государственного и местных бюджетов на 2010 год при участии главы правительства и учредительного съезда Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов.

В частности сельский председатель села Ивановка Винницкого района Винницкой области Николай БОЛТАП отметил, что сегодняшнее собрание является «по-настоящему первым мероприятием, на котором были конкретно рассмотрены все проблемы местного самоуправления».

«Наконец-то правительство увидело нас, поскольку сложилась практика, что нашей работой обычно интересуются только органы прокуратуры или милиция», - сказал он.

Сельский председатель прибавил, что «есть большая надежда, что заинтересованность проблемами местного самоуправления будет стабильной, и также стабильно будут решаться проблемы образования, медицины на местах».

«Я думаю, что правительство будет действовать в интересах сельской и местной общин. Юлия ТИМОШЕНКО настолько энергичная женщина, что все, о чем она говорила, будет реальным, а деньги она найдет», - убежден Н.БОЛТАП.

В свою очередь, Сокиренецкий сельский председатель Винницкой области Валентина ГЛУЩЕНКО отметила, что на протяжении последнего времени местное самоуправление почувствовало реальную помощь со стороны правительства.

«Наконец-то начался реальный диалог с представителями органов местного самоуправления», - сказала она. По ее словам, реализация инициатив главы правительства значительно облегчит выживание местных и сельских общин.

«Эти инициативы очень благоприятны и полезны. Надеюсь, что хватит сил, чтобы решать проблемы не только на словах, но и принимать конкретные решения», - прибавила она.