Черновецкий докажет, что ”есть всенародно избранный мэр”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что на сегодня не существует правового обеспечения референдума о недоверии киевской власти.

Об этом он заявил в передаче «Эпицентр» на телеканале «1+1» во время вчерашнего телеэфира, комментируя заявления демократических сил о проведении в столице референдума о недоверии мэру и Киевсовету.

Так, отвечая на вопрос, верит ли он в успех референдума, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Точно я могу сказать киевлянам, что сегодня не существует, к большому моему сожалению, потому что я как депутат Верховного Совета, голосовал за референдум, правового обеспечения референдума. Т.е. практически еще при старой власти референдумы были отнесены к разряду опросов».

Мэр также сказал, что будет способствовать «опросам, которые будут проводится после того как будут зарегистрированы инициативные группы», так как «пришел в Киев доказать, что есть правда, справедливость, есть всенародно избранный мэр».

Относительно соцопросов, по данным которых он имеет на сегодня небольшой уровень поддержки киевлян, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что его задача - «не иметь поддержку социологии, а иметь поддержку простых людей, через конкретные решения».

Как известно, референдум по вопросу о недоверии Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевсовету организует политическая партия “Велика Україна”.