Власти Киева разбазарили земель на 4,1 млрд. грн

В результате незаконных операций с передачей в аренду и отчуждением коммунального имущества, а также реализации части Киевского городского совета в уставных фондах субъектов предпринимательской деятельности, бюджет столицы потерял свыше 215 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Главном контрольно-ревизионном управлении Украины, об этом свидетельствуют результаты государственного финансового аудита выполнения бюджета Киева за 2007-2008 годы и за первый квартал 2009 года, проведенного во исполнение поручения Кабинета министров в марте-июле текущего года.

Так, принадлежащие Киевсовету простые именные акции, стоимость которых эквивалентна стоимости внесенных в 2000 году в уставный фонд ЗАО «Горнолыжный спортивный комплекс «Протасов Яр» основных средств и права пользования земельным участком в Киеве общей площадью 5,39 га, проданы за 2,02 млн. грн., хотя реальна стоимость только земельного участка составляла на момент отчуждения в 2007 году свыше 107,9 млн. грн.

Также по заниженным ценам (за 300 тыс. грн.) продано нежилое помещение по ул. Тургеневской, 21, общей площадью 456,9 кв. м, которое было внесено Киевсоветом в уставный фонд ООО «ФК «Арсенал-Киев», хотя его реальна стоимость на момент продажи составляла не менее 9 млн. грн.

Крайне малые доходы, отмечают в ГлавКРУ, получает столичный бюджет от передачи в аренду коммунального имущества. Размеры ставок арендной платы за пользование нежилыми помещениями коммунальной собственности занижались, а при определении порядка разделения арендной платы между арендодателем и бюджетом города не учитывались интересы территориальной общины в отношении необходимости увеличения поступлений в бюджет.

В частности, в 2007-2008 годах органами местного самоуправления Киева принимались решения о зачислении: в бюджет города - 30% платы за аренду, на счета балансодержателей – 70% арендной платы. Кроме того, арендодатели заключали договоры о предоставлении услуг по использованию помещениями вместо договоров аренды, что дало возможность избежать необходимости перечисления части средств в бюджет.

Как следствие, была утеряна возможность дополнительно увеличить доходы бюджета города на сумму свыше 100 млн. грн.