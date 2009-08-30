Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Волынскую и Львовскую области.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, программой поездки предусмотрено, что Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с руководством Волынской и Львовской областей.

В ходе поездки в Волынскую область глава правительства ознакомится с ходом строительства шахты № 10 “Нововолынская” в с. Паромов Иваничевского района, а также встретится со строителями и инженерно-техническим составом на центральной строительной площадке. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня шахтера и Дня города Нововолынска, где вручит правительственные награды работникам угольной отрасли.

Во время поездки во Львовскую область премьер-министр ознакомится с работой обособленного подразделения “Шахта “Степная” ГП “Львовуголь” в с. Глухов Сокальского району и пообщается с шахтерами. Ю.ТИМОШЕНКО также ознакомится с работой обособленного подразделения “Оздоровительно-лечебный комплекс “Ровесник” ГП “Львовуголь” (с. Комаров, Сокальский район), где встретится с детьми, которые оздоравливаются в комплексе.

Программой также предусмотрено, что глава правительства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня шахтера и вручит правительственные награды.