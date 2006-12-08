ОАО ”Закарпатгаз” заявляет о незаконном обыске и давлении прокуратуры

Руководство компании ОАО "Закарпатгаз" заявляет, что компания подвергается неправомерному давлению со стороны правоохранительных органов.

Как рассказал УНИАН и.о. председателя правления ОАО «Закарпатгаз» Юрий РУСИН, 7 декабря работа ОАО была блокирована из-за проведения обыска, который на предприятии считают незаконным.

По словам Ю.РУСИНА, в четверг в 8.ЗО на ОАО "Закарпатгаз" прибыли работники Управления по борьбе с организованной преступностью в Закарпатской области и прокуратуры области и, не предъявляя руководству никаких документов, ворвались в административное помещение общества и провели незаконный обыск без присутствия должностных лиц и не допуская адвоката. Ю.РУСИН также заявляет, что лицами, проводящими обыск, был избит он сам и заместитель по вопросам финансов Александр ГОЛУБ.

В то же время работники ОАО "Закарпатгаз", которые успели прийти на рабочие места, были изолированы в актовом зале, а остальные работники не допущены на работу милицией, окружившей подходы к предприятию.

Ю.РУСИН заявил, что руководство ОАО "Закарпатгаз" уверено, что подобные незаконные действия будут осуществляться и относительно других газоснабжающих предприятий, на которые активно осуществляется силовое давление со стороны правоохранительных органов. При этом в компании считают, что «правоохранительными органами проводится указанная деятельность без законных оснований, полномочий относительно получения соответствующей информации, фактов нарушений со стороны наших предприятий действующего законодательства Украины или прав других лиц».

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению Центра общественных связей УМВД Украины в Закарпатской области, прокуратура Закарпатской области возбудила дело по факту присвоения должностными лицами ОАО "Закарпатгаз" 70 млн. грн. В частности, дело возбуждено по ст.191 ч.5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).