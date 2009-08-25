Сын депутата-регионала сбил двух пешеходов

Милиция Одессы возбудила уголовное дело по факту ДТП при участии сына депутата Одесского горсовета, в котором один пешеход погиб и еще один тяжело травмирован. Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей Управление МВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО.

По его словам, в ДТП, которое произошло 22 августа на Фонтанской дороге, погибли два пешехода: парень, 1981 года рождения, погиб на месте, а девушка, 1982 года рождения, с многочисленными травмами попала в 11-ю городскую клиническую больницу и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

Автомобиль Mercedes, сбив пешеходов, не прекратил движение и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, двигавшемся в попутном направлении, а затем ударил припаркованный автомобиль Dacia Logan, который потом столкнулся с “Шевроле”.

По информации сайта ForUm, водитель автомобиля - сын депутата Одесского горсовета от Партии регионов Александра КРАВЦА. Источник в городском управлении МВД также сообщил, что молодой мужчина на момент наезда на пешеходов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, в Одессе это уже не первое резонансное ДТП при участии детей местных депутатов. В январе 2008 года 17-летний Феликс ПЕТРОСЯН – сын экс-председателя Одесского облсовета Феликса ПЕТРОСЯНА, находясь за рулем автомобиля Toyota Prado в нетрезвом состоянии, врезался в машину Daewoo, водитель которой погиб. Кроме того, было повреждено еще 11 автомобилей. Однако 9 июля 2009 года - после многомесячного расследования - Приморский райсуд Одессы закрыл уголовное дело по факту ДТП. Однако прокуратура Одесской области обжаловала этот вердикт в апелляционном порядке.