Укртелеком меняет порядок набора номеров доступа в Интернет

Национальный оператор местной и мобильной связи «Укртелеком» с 14 октября 2009 года меняет порядок набора номеров глобальных услуг 800, 900 и доступа в Интернет с фиксированных и мобильных телефонов сети Utel (ТМ мобильной связи «Укртелекома»). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, для услуги 800, которая ранее набиралась в формате 8-800 ХХХХХХ (шестизначный номер телефона услуги), изменен порядок набора (звонки с сети ОАО "Укртелеком" бесплатные). С 14 октября в новом формате набора вместо префикса «8» нужно будет набирать ноль, и формат набора будет выглядеть как 0-800 ХХХХХХ, при этом сначала набирается «0» (дождаться непрерывного сигнала), потом – 800 (код глобальной услуги) и шестизначный номер телефона услуги.

Для используемой сегодня услуги 8-800-50 ХХХХ новый формат набора будет выглядеть как 0-80050 ХХХХ (4 цифры номера телефона услуги).

Для услуги 900 (звонки с сети «Укртелекома» платные) с 14 октября 2009 года будет введен новый формат набора номеров, где также вместо префикса «8» будет набираться ноль и новый формат набора будет выглядеть как 0-900ХХХХХХ (6 цифр номера телефона услуги). Для услуги 8 900 30 новый формат набора – 0-90030ХХХХ (4 цифры номера телефона услуги).

Как отметили в компании, после набора «0» общее количество цифр должно быть 9.

С 14 октября также будет изменен порядок набора телефонных номеров доступа к сети Интернет ОАО «Укртелеком», где также префикс «8» заменяется на «0» - новый формат набора - 0-10050 ХХХХ. ХХХХ - 4 цифры номера телефона услуги: 1111 – Открыт доступ, 1112 – договорной (доступ по логину и паролю), услуга Вселенная +; 2111 – договорной (для абонентов ISDN).

Как сообщал УНИАН, с 14 октября 2009 года «Укртелеком» меняет порядок набора междугородних и международных направлений и порядок выхода на службы заказа услуг междугородней и международной телефонной связи.

Справка УНИАН. Услуга 800 – сервис, который позволяет организовать линию заказчика для поддержки своих клиентов, продвижения услуг и товаров, проведения маркетинговых исследований и других целей. В пользование заказчику предоставляется телефонный номер формата 8-800-50ХХХХХ, на который бесплатно могут звонить абоненты фиксированной телефонной связи из любой точки Украины.

Услуга 900 (Аудиотекс) позволяет предоставить информационные услуги с помощью телефонных линий. Человек, который звонит по телефону на номер формата 8-900-30ХХХХХ, сам платит за полученные услуги. Эта интерактивная услуга помогает получить разную информацию справочного и развлекательного характера в автоматическом режиме, например прогноз погоды, информационно-справочная служба, программы, связанные с голосованием, также используется для рекламных кампаний.